В столице Азербайджана будет ветрено, а в регионах ожидаются дожди

4 июля погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем 30-33°.
Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-55 процентов.
В районах Азербайджана завтра в основном будет без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35, в горах ночью 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.