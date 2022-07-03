В столице Азербайджана будет ветрено, а в регионах ожидаются дожди

В столице Азербайджана будет ветрено, а в регионах ожидаются дожди

4 июля погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным.

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4 июля погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным. Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем ​​30-33°. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-55 процентов. В районах Азербайджана завтра в основном будет без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35, в горах ночью 8-13, днем - 15-20 градусов тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал