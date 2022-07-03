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В столице Азербайджана будет ветрено, а в регионах ожидаются дожди

В столице Азербайджана будет ветрено, а в регионах ожидаются дожди 4 июля погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным.
Экология
3 июля 2022 г. 12:15
В столице Азербайджана будет ветрено, а в регионах ожидаются дожди

4 июля погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным.

Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем ​​30-33°.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра в основном будет без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35, в горах ночью 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Paytaxtda hava küləkli olacaq, rayonlarda yağış yağacaq

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