В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в американском штате Калифорния.

После сильного землетрясения в Северной Калифорнии на западном побережье Соединенных Штатов объявили угрозу цунами.

Как передает Report , соответствующее уведомление выпустил Национальный центр предупреждения о цунами США.

Согласно информации, уведомление в силе для прибрежных районов Калифорнии и Орегона, включая Сан-Франциско. Предупреждение останется в силе от Давенпорта, штат Калифорния, до Дугласа/Лейн-Лайн, штат Орегон.

Геологическая служба США позднее сообщила об афтершоках, последовавших за основным толчком. Магнитуда самого сильного из них составила 4,2, эпицентр располагался в городке Петролия, округ Гумбольдт (Калифорния).

23:15

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в американском штате Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 56 км к юго-западу от города Фортуна, где проживают 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.