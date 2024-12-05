О нас

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7, объявлена угроза цунами

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7, объявлена угроза цунами Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в американском штате Калифорния.
Экология
5 декабря 2024 г. 23:39
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7, объявлена угроза цунами

После сильного землетрясения в Северной Калифорнии на западном побережье Соединенных Штатов объявили угрозу цунами.

Как передает Report, соответствующее уведомление выпустил Национальный центр предупреждения о цунами США.

Согласно информации, уведомление в силе для прибрежных районов Калифорнии и Орегона, включая Сан-Франциско. Предупреждение останется в силе от Давенпорта, штат Калифорния, до Дугласа/Лейн-Лайн, штат Орегон.

Геологическая служба США позднее сообщила об афтершоках, последовавших за основным толчком. Магнитуда самого сильного из них составила 4,2, эпицентр располагался в городке Петролия, округ Гумбольдт (Калифорния).

23:15

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в американском штате Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 56 км к юго-западу от города Фортуна, где проживают 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Центральный ботанический сад завезено 116 новых видов растений
В Центральный ботанический сад завезено 116 новых видов растений
5 декабря 2024 г. 16:01
В ходе реконструкции Центрального ботанического сада снесены несколько ресторанов и незаконные постройки
В ходе реконструкции Центрального ботанического сада снесены несколько ресторанов и незаконные постройки
5 декабря 2024 г. 15:38
Центральный ботанический сад открыт для посетителей
ФотоЦентральный ботанический сад открыт для посетителей
5 декабря 2024 г. 15:30
Завтра в Баку ожидаются ливни
Завтра в Баку ожидаются ливни
5 декабря 2024 г. 13:38
Ученые научились преобразовывать метановые выбросы в полезные полимеры
Ученые научились преобразовывать метановые выбросы в полезные полимеры
5 декабря 2024 г. 05:39
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
4 декабря 2024 г. 13:00
Дождливый Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоДождливый Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
3 декабря 2024 г. 14:50
Мухтар Бабаев: Бакинская гармония станет шагом к расширению прав сельских общин и адаптации к климату
Мухтар Бабаев: "Бакинская гармония" станет шагом к расширению прав сельских общин и адаптации к климату
3 декабря 2024 г. 14:12
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi