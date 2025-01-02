В Шахдаге выпал снег

На территории Азербайджана наблюдается погода в основном без осадков, однако ночью в Шахдаге выпал небольшой снег.

На территории Азербайджана наблюдается погода в основном без осадков, однако ночью в Шахдаге выпал небольшой снег.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Пираллахи, Сабирабаде, Джафархане и на Нефтяных камнях наблюдался туман.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4 градуса тепла, в Аранских районах от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Нахчыванской АР до 7, в горных районах до 5, в высокогорьях до 10 градусов мороза.