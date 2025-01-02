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В Шахдаге выпал снег

В Шахдаге выпал снег На территории Азербайджана наблюдается погода в основном без осадков, однако ночью в Шахдаге выпал небольшой снег.
Экология
2 января 2025 г. 11:35
В Шахдаге выпал снег

На территории Азербайджана наблюдается погода в основном без осадков, однако ночью в Шахдаге выпал небольшой снег.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Пираллахи, Сабирабаде, Джафархане и на Нефтяных камнях наблюдался туман.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4 градуса тепла, в Аранских районах от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Нахчыванской АР до 7, в горных районах до 5, в высокогорьях до 10 градусов мороза.

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Версия на английском языке Light snowfall recorded in Shahdag, Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Şahdağda zəif qar yağıb

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