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В ряде районов Азербайджана наблюдаются морозная погода и туман

В ряде районов Азербайджана наблюдаются морозная погода и туман По данным на 10:00 22 декабря, на территории Азербайджана наблюдается стабильная погода без осадков.
Экология
22 декабря 2024 г. 10:53
В ряде районов Азербайджана наблюдаются морозная погода и туман

По данным на 10:00 22 декабря, на территории Азербайджана наблюдается стабильная погода без осадков.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Нафталане, Шамкире, Шамахы, Гобустане, Гёйчае, Зярдабе, Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 200-500 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 9°, в равнинных районах - от 2° мороза до 3° тепла, в Нахчыванской АР - 4° мороза, в горных районах - до 8° мороза.

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