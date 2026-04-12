Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В ряде районов Азербайджана идут дожди, в Шахдаге выпал снег

    Экология
    • 12 апреля, 2026
    • 11:16
    В ряде районов Азербайджана идут дожди, в Шахдаге выпал снег

    К 11:00 утра в ряде районов Азербайджана наблюдаются дожди с грозами, в Шахдаге идет снег.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что высота снежного покрова в Шахдаге составила 81 см. Количество выпавших осадков в Шахбузе составило 9 мм, в Гахе (Сарыбаш) и Балакяне - 6, в Товузе и Нахчыване - 4, в Шеки, Огузе, Джульфе, Лянкяране, Дашкесане, Исмаиллы, Шамахы, Габале, Гусаре, Губе, Мингячевире, Гёйчае, Имишли, Билясуваре, Гядабейе, Агстафе, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Астаре, Шяруре, Ордубаде, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше и Ханкенди - 3 мм.

    Вчера дул северо-западный ветер, максимальная скорость которого периодически достигала в Барде 16 м/с, в Джульфе 15 м/с.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, в Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Балакяне, Гахе (Сарыбаш), Загатале, Шеки, Шамахы, Хызы, Гусаре, Халтане, Ярдымлы, Лерике наблюдается туман, дальность видимости снижена до 500 метров.

    Погода в Азербайджане Национальная служба гидрометеорологии
    Bir sıra ərazilərə yağış, Şahdağa qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

