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В ряде районов Азербайджана до 13 ноября ожидаются ливни и снег, возможны паводки

В ряде районов Азербайджана до 13 ноября ожидаются ливни и снег, возможны паводки В Азербайджане с вечера 11 ноября до вечера 13 ноября местами ожидаются периодические осадки и грозы.
Экология
10 ноября 2024 г. 17:02
В ряде районов Азербайджана до 13 ноября ожидаются ливни и снег, возможны паводки

В Азербайджане с вечера 11 ноября до вечера 13 ноября местами ожидаются периодические осадки и грозы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах (Нахчыванская АР, Губа-Гусар, Газах-Гянджа, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) ожидаются кратковременные ливни, град, а в горных районах - снег.

По данным ведомства, существует вероятность повышения уровня воды в реках, а также кратковременных паводков и селей в некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона.

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Версия на азербайджанском языке Noyabrın 13-dək bəzi ərazilərdə leysan və qar yığacaq, çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

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