В ряде районов Азербайджана до 13 ноября ожидаются ливни и снег, возможны паводки

В Азербайджане с вечера 11 ноября до вечера 13 ноября местами ожидаются периодические осадки и грозы.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах (Нахчыванская АР, Губа-Гусар, Газах-Гянджа, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) ожидаются кратковременные ливни, град, а в горных районах - снег.
По данным ведомства, существует вероятность повышения уровня воды в реках, а также кратковременных паводков и селей в некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона.