В регионах Азербайджана завтра ожидаются дожди и снег

В регионах Азербайджана 30 марта прогнозируется погода с осадками, в горных районах выпадет снег.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, хотя ночью местами возможен небольшой дождь.

Утром кое-где ожидается туман, юго-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами пройдут осадки, в горных районах прогнозируется снег, кое-где интенсивного характера, также ожидаются грозы и град. Ночью и утром будет туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем от - 2° до + 3°.