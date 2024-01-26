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В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане высадят 5 млн деревьев

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане высадят 5 млн деревьев В Азербайджане в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" планируется посадить 5 млн деревьев и кустарников.
Экология
26 января 2024 г. 15:25
В рамках Года солидарности во имя зеленого мира в Азербайджане высадят 5 млн деревьев

В Азербайджане в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" планируется посадить 5 млн деревьев и кустарников.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании рабочей группы по вопросам экологии в Зангилане.

По его словам, большую часть работ будет осуществлять министерство: "Министерство экологии и природных ресурсов взяло на себя обязательство посадить около 3 млн деревьев на территориях лесного фонда в Абшеронском районе и на освобожденных от оккупации территориях. 2 млн деревьев высадят исполнительные власти регионов, представительства и другие".

Отметим, что соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".

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Версия на азербайджанском языке "Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili" çərçivəsində ölkə ərazisində 5 milyon ağac əkiləcək

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