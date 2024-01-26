В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане высадят 5 млн деревьев

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане высадят 5 млн деревьев

В Азербайджане в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" планируется посадить 5 млн деревьев и кустарников.

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В Азербайджане в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" планируется посадить 5 млн деревьев и кустарников. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании рабочей группы по вопросам экологии в Зангилане. По его словам, большую часть работ будет осуществлять министерство: "Министерство экологии и природных ресурсов взяло на себя обязательство посадить около 3 млн деревьев на территориях лесного фонда в Абшеронском районе и на освобожденных от оккупации территориях. 2 млн деревьев высадят исполнительные власти регионов, представительства и другие". Отметим, что соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". Подпишитесь на наш Telegram канал