В районах прогнозируются осадки, град и сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Утром в отдельных местах будет слабый туман. Прогнозируется временами усиливающийся южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 761 мм до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 %, днем 55-60 %.

В районах Азербайджана завтра в основном пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах временами ожидаются дожди. В отдельных местах будет туман. Скорость западного ветра местами увеличится.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что вечером 24 марта и 25 марта в северных и западных районах возможны дожди, которые в отдельных местах могут принять интенсивный характер. Есть вероятность града. Скорость западного ветра на отдельных территориях временами усилится.