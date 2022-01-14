В районах Азербайджана выпал снег, высота волн на Каспии достигла пяти метров

Высота волн на Нефтяных камнях достигла пяти метров.

Высота волн на Нефтяных камнях достигла пяти метров.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По состоянию на 11:00 14-го января, на территории страны местами наблюдались осадки, в ряде районов страны выпал снег, в отдельных местах усилился северо-западный ветер.

Высота снежного покрова в Хыналыге составила 22 см, Сарыбаше (Гах) - 21 см, Агдере (Ордубад) - 20 см, Гедабее - 19 см, Гырызе - 15 см, Халтане - 12 см, Дашкесане, Нахчыване - 10 см, Алтыагадже - 8 см, Шахбузе - 7 см, Гёйгёле - 6 см, Губе, Гобустане, Кишчае (Шеки) - 3 см, Гебеле, Кельвезе - 1 см.

Северо-западный ветер усилился в регионах до 28 м/с, в в Баку и на Абшеронском полуострове - до 27 м/с.

По данным метеорологической станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море достигла 5,2 метров.