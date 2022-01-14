В районах Азербайджана выпал снег, высота волн на Каспии достигла пяти метров

Высота волн на Нефтяных камнях достигла пяти метров.
Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
По состоянию на 11:00 14-го января, на территории страны местами наблюдались осадки, в ряде районов страны выпал снег, в отдельных местах усилился северо-западный ветер.
Высота снежного покрова в Хыналыге составила 22 см, Сарыбаше (Гах) - 21 см, Агдере (Ордубад) - 20 см, Гедабее - 19 см, Гырызе - 15 см, Халтане - 12 см, Дашкесане, Нахчыване - 10 см, Алтыагадже - 8 см, Шахбузе - 7 см, Гёйгёле - 6 см, Губе, Гобустане, Кишчае (Шеки) - 3 см, Гебеле, Кельвезе - 1 см.
Северо-западный ветер усилился в регионах до 28 м/с, в в Баку и на Абшеронском полуострове - до 27 м/с.
По данным метеорологической станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море достигла 5,2 метров.