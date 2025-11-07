В праздничные дни в Азербайджане ожидается до 24 градусов тепла
Экология
- 07 ноября, 2025
- 13:21
В Баку и на Абшеронском полуострове 8-10 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром метами не исключается туман.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 17-20 градусов тепла.
В регионах Азербайджана 8, 9 и 10 ноября в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки и туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 19-24, в горах ночью 0-5, днем - 8-13 градусов тепла.
