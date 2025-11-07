Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В праздничные дни в Азербайджане ожидается до 24 градусов тепла

    Экология
    • 07 ноября, 2025
    • 13:21
    В праздничные дни в Азербайджане ожидается до 24 градусов тепла

    В Баку и на Абшеронском полуострове 8-10 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром метами не исключается туман.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 17-20 градусов тепла.

    В регионах Азербайджана 8, 9 и 10 ноября в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки и туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 19-24, в горах ночью 0-5, днем - 8-13 градусов тепла.

    прогноз погоды служба гидрометеорологии
    Bayram günlərində ölkə ərazisində gözlənilən hava durumu açıqlanıb

    Последние новости

    13:51

    На "Советской" под госохрану возьмут более 100 исторических строений

    Kультурная политика
    13:46

    Экс-министр экономики Армении вновь задержан

    В регионе
    13:45
    Фото

    В Таджикистане отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    13:39

    Строительство Кашаганского ГПЗ завершится в декабре 2026 года

    В регионе
    13:35

    Вице-премьер Словакии будет наблюдать за парадом Победы в Баку

    Внешняя политика
    13:35

    В Азербайджане задержаны 17 человек за рекламу азартных игр в соцсетях

    Происшествия
    13:34
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером Словакии

    Внешняя политика
    13:30

    Названы знаменосцы Азербайджана на Исламиаде в Эр-Рияде

    Индивидуальные
    13:22
    Фото

    В водохранилище имени Гейдара Алиева выпущено 300 тысяч мальков сазана

    Экология
    Лента новостей