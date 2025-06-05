В праздничные дни ожидается дождливая погода

В праздничные дни ожидается дождливая погода

В праздничные дни в Азербайджане прогнозируется дождливая погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня с перерывами будут идти дожди.

В некоторых местах полуострова возможны кратковременные ливни, грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-21, днем 25-28 градусов тепла.

7 июня в некоторых местах ожидаются дожди с перерывами, днем осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-20, днем 25-28 градусов тепла.

8 июня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 7 на 8 и утром в некоторых местах возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 19-21, днем 25-30 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременный осадки, грозы. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, град, в высокогорных районах снег, ночью и утром слабый туман. Вечером 7-го осадки постепенно прекратятся, днем 8-го в большинстве районов преимущественно без осадков. Западный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем 22-27, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.