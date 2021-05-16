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В понедельник в Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов

В понедельник в Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов Утром местами слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер
Экология
16 мая 2021 г. 13:26
В понедельник в Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 17 мая.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра в основном без осадков.

Утром местами слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем 25-30 градусов тепла, в Баку - 17-19, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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