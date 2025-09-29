Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В ООН призвали страны мира к совместной борьбе с изменением климата

    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 12:05
    В ООН призвали страны мира к совместной борьбе с изменением климата

    Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева призвала страны мира к совместной борьбе с изменением климата.

    Как сообщает Report, об этом она сказала на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    По ее словам, страны мира в рамках COP29 стали свидетелями того, насколько серьезно Азербайджан относится к климатическим изменениям: "Успешное проведение Азербайджаном COP29 очевидно. Однако это обязательство не только Азербайджана. Другие страны также должны присоединиться к этим усилиям".

    BCAW2025 Климатическая неделя Владанка Андреева ООН COP29
    Vladanka Andreyeva dünya ölkələrini iqlim dəyişmələri ilə birgə mübarizəyə çağırıb
    Vladanka Andreeva calls on nations to join forces against climate change

    Последние новости

    13:10
    Фото

    Память о невинных жертвах: Мемориальный комплекс Гянджи раскрывает правду о трагедии

    Внутренняя политика
    13:07

    Томмазо Ди Джованни: "Потребители должны получать полную информацию о бездымной продукции" - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:04

    Суд в Тбилиси обязал Саакашвили и экс-главу его охраны выплатить более $3 млн

    В регионе
    13:03

    Рафиг Мамедгасанов награжден орденом "Эмек"

    Внутренняя политика
    13:00

    Определились очередные медалисты III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО-3

    Индивидуальные
    12:59

    В Польше на учениях внезапно умер 34-летний солдат

    Другие страны
    12:54

    Умайра Тагиева: Ведутся обсуждения по борьбе с изменением климата на 2026-2030 гг.

    Экология
    12:54

    Эльнур Солтанов: "Зеленый" переход должен совпадать с национальными интересами

    Энергетика
    12:49

    Представитель Венгрии: Средний коридор это платформа, обеспечивающая стабильность

    Внешняя политика
    Лента новостей