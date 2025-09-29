В ООН призвали страны мира к совместной борьбе с изменением климата

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева призвала страны мира к совместной борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом она сказала на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

По ее словам, страны мира в рамках COP29 стали свидетелями того, насколько серьезно Азербайджан относится к климатическим изменениям: "Успешное проведение Азербайджаном COP29 очевидно. Однако это обязательство не только Азербайджана. Другие страны также должны присоединиться к этим усилиям".