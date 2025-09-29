В ООН призвали страны мира к совместной борьбе с изменением климата
Экология
- 29 сентября, 2025
- 12:05
Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева призвала страны мира к совместной борьбе с изменением климата.
Как сообщает Report, об этом она сказала на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).
По ее словам, страны мира в рамках COP29 стали свидетелями того, насколько серьезно Азербайджан относится к климатическим изменениям: "Успешное проведение Азербайджаном COP29 очевидно. Однако это обязательство не только Азербайджана. Другие страны также должны присоединиться к этим усилиям".
Последние новости
13:10
Фото
Память о невинных жертвах: Мемориальный комплекс Гянджи раскрывает правду о трагедииВнутренняя политика
13:07
Томмазо Ди Джованни: "Потребители должны получать полную информацию о бездымной продукции" - ИНТЕРВЬЮБизнес
13:04
Суд в Тбилиси обязал Саакашвили и экс-главу его охраны выплатить более $3 млнВ регионе
13:03
Рафиг Мамедгасанов награжден орденом "Эмек"Внутренняя политика
13:00
Определились очередные медалисты III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО-3Индивидуальные
12:59
В Польше на учениях внезапно умер 34-летний солдатДругие страны
12:54
Умайра Тагиева: Ведутся обсуждения по борьбе с изменением климата на 2026-2030 гг.Экология
12:54
Эльнур Солтанов: "Зеленый" переход должен совпадать с национальными интересамиЭнергетика
12:49