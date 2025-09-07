Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В Нахчыване зафиксирована 35-градусная жара, в ряде регионов прошли ливни

    Экология
    • 07 сентября, 2025
    • 11:08
    В Нахчыване зафиксирована 35-градусная жара, в ряде регионов прошли ливни

    Максимальная температура воздуха в Нахчыванской АР к 10:00 воскресенья составила до 35 градусов тепла.

    Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии.

    Согласно информации, в ряде регионов страны шли ливни. В Загатале выпало до 6 мм осадков, в Астаре - 5 мм, в Лянкяране - 4 мм, в Сарыбаше (Гах) - 3 мм, в Огузе - 2 мм, в Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачыне, Гёйгёле, Нафталане, Шамкире, Шеки, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Тертере, Барде, Евлахе и Кюрдамире - до 1 мм.

    В Балакяне, Гусаре, Грызе и Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 500 метров.

    Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 29 градусов, в горных районах - 23 градуса, в равнинных - 32 градуса, в Нахчыванской АР - до 35 градусов тепла.

