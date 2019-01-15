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    В Нахчыване самка и детеныш леопарда попали в кадр фотоловушки - ВИДЕО

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Зангезурском национальном парке имени Гасана Алиева в Нахчыванской Автономной Республике зафиксированы фото и видеокадры самки и детеныша леопарда.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

    Фотоснимки были сняты в октябре 2018 года на фотоловушки, установленные в рамках совместного проекта министерства экологии и природных ресурсов, Общественного объединения IDEA и Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) по восстановлению популяции леопардов.

    Неоднократно зафиксированные кадры леопардов свидетельствуют об усилении мер по охране животного мира на особо охраняемых природных территориях, о проведении просветительской работы, и наличии безопасной среды, которая необходима для распространения таких видов животных как безоаровый козел и муфлон, являющихся объектами питания леопардов.

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