В национальных парках Азербайджана применят альтернативные источники энергии

Сегодня официальные представители министерства экологии и природных ресурсов произвели осмотр солнечных панелей - альтернативных источников энергии, переданных в эксплуатацию в Ширванском национальном парке.
Как сообщает Report, солнечные панели установлены при поддержке японской компании "ITOCHU Corporation".
По словам директора Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмета Ализаде, солнечные панели установлены и сданы в эксплуатацию как в Ширванском, так и в Гызылагаджском национальных парках. В дальнейшем планируется перейти к использованию альтернативных источников энергии и в других особо охраняемых природных территориях.
Qafar AğayevАвтор новости