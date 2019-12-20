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В национальных парках Азербайджана применят альтернативные источники энергии

В национальных парках применят альтернативные источники энергии
© Report

Сегодня официальные представители министерства экологии и природных ресурсов произвели осмотр солнечных панелей - альтернативных источников энергии, переданных в эксплуатацию в Ширванском национальном парке.

Как сообщает Report, солнечные панели установлены при поддержке японской компании "ITOCHU Corporation".

По словам директора Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмета Ализаде, солнечные панели установлены и сданы в эксплуатацию как в Ширванском, так и в Гызылагаджском национальных парках. В дальнейшем планируется перейти к использованию альтернативных источников энергии и в других особо охраняемых природных территориях.  

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