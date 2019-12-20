В национальных парках Азербайджана применят альтернативные источники энергии

© Report https://report.az/storage/news/361ad51d46508a1c621bbd1267cb6564/20eb5384-2f83-4622-a320-fc3bec9e82c0_292.jpg

Сегодня официальные представители министерства экологии и природных ресурсов произвели осмотр солнечных панелей - альтернативных источников энергии, переданных в эксплуатацию в Ширванском национальном парке.

Как сообщает Report, солнечные панели установлены при поддержке японской компании "ITOCHU Corporation".

По словам директора Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмета Ализаде, солнечные панели установлены и сданы в эксплуатацию как в Ширванском, так и в Гызылагаджском национальных парках. В дальнейшем планируется перейти к использованию альтернативных источников энергии и в других особо охраняемых природных территориях.