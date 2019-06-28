В минэкологии создана Рабочая группа по факту нападения волка на людей

В связи с фактом нападения волка на людей в селе Хачмаз Огузского района министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) создало Рабочую группу в составе охотников-любителей.
Об этом Report заявила руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова.
По ее словам, на данный момент Рабочей группой принимаются меры в целях поимки и обезвреживания хищника.
Отметим, что сегодня днем волк напал на скот в указанном селе, а затем на местных жителей.
Пострадавшие в результате инцидента 15-летний Намик Бекиров, его ровесник Турал Мамеднабили, 57-летние Ибрагим Исламов и Махира Мамедова были помещены в Шекинскую центральную районную больницу.
Состояние одного из них расценивается как средней тяжести. Пострадавшим сделана вакцина против бешенства, они находятся под присмотром врачей.
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