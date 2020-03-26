В лесном участке Лерикского района срублено 30 деревьев

В министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) поступила жалоба о вырубке деревьев в лесном участке Гурдасар возле села Хамармешя Лерикского района.

Как передает Report, руководитель регионального экологического департамента Рафаэль Тахиров заявил, в ходе осмотра территории было установлено, что срублено около 30 деревьев. По факту был составлен протокол.

"В настоящее время местные органы министерства и районный отдел полиции принимают все меры по выявлению виновных, результаты которых будут объявлены позже".