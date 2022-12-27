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В Куру выпущены мальки рыб

В Куру выпущены мальки рыб С целью сохранения биоразнообразия, обогащения водоемов и увеличения поголовья рыб, в реку Куру были выпущены мальки рыб.
Экология
27 декабря 2022 г. 14:45
В Куру выпущены мальки рыб

С целью сохранения биоразнообразия, обогащения водоемов и увеличения поголовья рыб, в реку Куру были выпущены мальки рыб.

Как сообщил Report начальник Службы охраны биологического разнообразия Азербайджана Фируддин Алиев, с участием представителей министерства экологии и природных ресурсов, управления полиции на водном транспорте и исполнительной власти города Евлах в участок реки Кура, протекающий по территории Евлахского района, были выпущены 100 тыс. мальков карповых.

Начальник службы отметил, что с целью содействия увеличению поголовья рыб в стране в течение года в водоемы было выпущено более 4 млн. мальков карповых, осетровых и лососевых рыб.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKür çayına balıq körpələri buraxılıb

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