В Куре поднялся уровень воды

Уровень воды в Куре повысился.

Уровень воды в Куре повысился.

Как сообщает аранское бюро Report, нестабильные погодные условия, интенсивные осадки на территории нашей страны сказались на водности как горных рек, так и Куры.

Особенно это заметно на участке реки, проходящей через Сальянский район. Так, с 30 апреля уровень воды в Куре поднялся на 1,5 метра. Повышение уровня реки улучшило работу водяных насосов, а трудности с поливом посевных площадей устранились.

По мнению специалистов, повышение уровня воды в реке будет продолжаться из-за периода полноводности.