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В Китае разработали революционный метод утилизации аккумуляторов

В Китае разработали революционный метод утилизации аккумуляторов Группа ученых из Научно-технологического университета Китая представила экологичную технологию переработки литиевых аккумуляторов с помощью взаимодействия ионов лития с диоксидом азота.
Экология
28 января 2025 г. 08:13
В Китае разработали революционный метод утилизации аккумуляторов

Группа ученых из Научно-технологического университета Китая представила экологичную технологию переработки литиевых аккумуляторов с помощью взаимодействия ионов лития с диоксидом азота.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Sustainability.

Возглавляемая профессором Чэнем Вэем команда исследователей разработала уникальный электрохимический процесс, основанный на взаимодействии ионов лития с диоксидом азота. Особенность технологии заключается в использовании керамической мембраны, которая пропускает только щелочные металлы, обеспечивая высокую эффективность переработки.

Результаты тестов показали, что из отработанных аккумуляторов удается извлечь до 97% лития, а также генерировать 66 ватт электроэнергии на каждый килограмм переработанного материала. Ученые также отметили, что этот процесс не требует использования дорогих химических реагентов и значительно снижает вредное воздействие на окружающую среду.

Для выделения диоксида азота из промышленных выбросов ученые применили экономичные углеродные мембраны с электролитом на основе диметилформамида. При реакции с ионами лития образуется чистый нитрат лития и одновременно генерируется электрическая энергия.

По мнению исследователей, инновация может кардинально изменить подход к переработке литиевых аккумуляторов. Новая технология открывает перспективы для более экологичной и экономически выгодной утилизации десятков тысяч тонн отработанных батарей, которые каждый год отправляются на свалки.

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