В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума

Специалисты выпустили более 11 млн экземпляров молоди кутума в Каспийское море.

Специалисты выпустили более 11 млн экземпляров молоди кутума в Каспийское море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

"В Каспийское море в рамках государственного задания выпущено более 11 млн экземпляров молоди кутума. Средняя навеска составила 1 грамм. Выращивалась рыба на Мехтебском рыбоводном заводе", - говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что в последние годы в Каспии наблюдается снижение запасов кутума. Так, если в 2017 году выловили более 52 т, то в 2021 объемы составили 18,5 т. На сегодняшний день запасы кутума составляют 211 т тонн.

В 2022 году, по данным пресс-службы, промышленный лов этого вида рыбы разрешили 12 организациям, которые смогут добыть 30 т кутума, что на 10 т меньше, чем в 2021-ом.