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В Карабахе и Зангезуре пройдут акции по посадке деревьев

В Карабахе и Зангезуре пройдут акции по посадке деревьев В Карабахе и Восточном Зангезуре пройдут акции по посадке деревьев.
Экология
29 октября 2021 г. 11:24
В Карабахе и Зангезуре пройдут акции по посадке деревьев

В Карабахе и Восточном Зангезуре пройдут акции по посадке деревьев.

Как сообщает Report, об этом было сообщено на очередном заседании рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

"В целях оздоровления окружающей среды Министерство экологии и природных ресурсов ежегодно организует мероприятия по посадке деревьев, которые впредь будут проходить и на освобожденных территориях. В этом году подобные мероприятия будут проведены в Карабахе и Восточном Зангезуре", - говорится в сообщении.

Азербайджан уже несколько лет присоединяется к акциям по посадке деревьев, проводимым в Турции в рамках кампании "Стань дыханием будущего".

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Версия на английском языке Tree planting campaigns to be held in Karabakh and Zangazur
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Zəngəzurda ağacəkmə aksiyaları keçiriləcək

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