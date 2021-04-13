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В Губадлы посажено около 750 деревьев

В Губадлы посажено около 750 деревьев В рамках ”Общереспубликанского марафона по озеленению“ (”Зеленый марафон"), организованного Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, в освобожденных от оккупации Джебраильском и Губадлинском районах с участием журналис
Экология
13 апреля 2021 г. 18:53
В Губадлы посажено около 750 деревьев

В рамках ”Общереспубликанского марафона по озеленению“ (”Зеленый марафон"), организованного Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, в освобожденных от оккупации Джебраильском и Губадлинском районах с участием журналистов была проведена очередная акция по посадке деревьев.

Как сообщает командированный в Губадлы и Джебраил сотрудник Report, в Губадлы посажено около 750 деревьев.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев сказал журналистам, что эти территории в течение 30 лет были недоступны для азербайджанцев.

По его словам, на территории Губадлы в конце 1970-х годов были большие тутовые плантации.

Ф.Алиев также обратился в международные структуры в связи с вандализмом, совершенным армянами.

После кампании по посадке деревьев медиатур был завершен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlıda 750-yə yaxın ağac əkilib

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