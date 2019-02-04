В Евлахе корни деревьев облили дизельным топливом

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов на месте расследовали поступившую информацию о том, что корни деревьев в придорожной зеленой полосе в Евлахе облили дизельным топливом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, во время расследований выяснилось, что корни 5 деревьев различных пород были облиты дизельным топливом.

По факту составили протокол. Кроме того, обратились в отделение полиции Евлаха для определения виновных и принятия в их отношении соответствующих мер.

Объединению озеленительного хозяйства ИВ Евлаха были даны указания для проведения профилактических мер и очистки корней деревьев от вредного вещества.