В Евлахе корни деревьев облили дизельным топливом

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов на месте расследовали поступившую информацию о том, что корни деревьев в придорожной зеленой полосе в Евлахе облили дизельным топливом.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства, во время расследований выяснилось, что корни 5 деревьев различных пород были облиты дизельным топливом.
По факту составили протокол. Кроме того, обратились в отделение полиции Евлаха для определения виновных и принятия в их отношении соответствующих мер.
Объединению озеленительного хозяйства ИВ Евлаха были даны указания для проведения профилактических мер и очистки корней деревьев от вредного вещества.
Samirə AbdullayevaАвтор новости