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    В Евлахе корни деревьев облили дизельным топливом

    © Report

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов на месте расследовали поступившую информацию о том, что корни деревьев в придорожной зеленой полосе в Евлахе облили дизельным топливом. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, во время расследований выяснилось, что корни 5 деревьев различных пород были облиты дизельным топливом. 

    По факту составили протокол. Кроме того, обратились в отделение полиции Евлаха для определения виновных и принятия в их отношении соответствующих мер. 

    Объединению озеленительного хозяйства ИВ Евлаха были даны указания для проведения профилактических мер и очистки корней деревьев от вредного вещества. 

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