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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Дашкесане, Кяльбаджаре и на Шахдаге выпал снег - Фактическая погода

    Экология
    • 08 ноября, 2026
    • 11:42
    В Дашкесане, Кяльбаджаре и на Шахдаге выпал снег - Фактическая погода

    В Дашкесане, Кяльбаджаре и на Шахдаге выпал снег.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, высота снежного покрова на Шахдаге составила 3 см, в Кяльбаджаре - 2 см.

    В Баку и на Абшеронском полуострове количество осадков составило: в Маштаге - 18 мм, Бине - 12 мм, Баку - 11 мм, Сумгайыте - 4 мм.

    В регионах страны наибольшее количество осадков зафиксировано в Шахбузе и Сарыбаше (Гах) - по 12 мм. В Нахчыване, Ордубаде, Садараке и Загатале выпало по 9 мм, в Гедабеке и Агстафе - по 8 мм, в Шаруре и Джульфе - по 7 мм, в Хачмазе - 6 мм, в Губе - 5 мм, в Гусаре и Балакене - по 4 мм, в Лерике - 3 мм.

    В Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Товузе и Нефтчале выпало по 2 мм осадков.

    В Нафталане, Джейранчеле, Шеки, Огузе, Шамахы, Гобустане, Хызы, Халтане, Грызе, Тертере, Барде, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Шабране, Сабирабаде, Саатлы, Агдаме, Геранбое, Билясуваре, Астаре и Ярдымлы зафиксировано по 1 мм осадков.

    В Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули также временами шел дождь.

    В некоторых районах страны наблюдается северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Мингячевире достигала 28 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 26 м/с, в Геранбое - 23 м/с, в Нафталане - 22 м/с, в Шабране и Тертере - 18 м/с.

    В Шаруре, Дашкесане, Гейгеле, Сарыбаше (Гах), Шеки, Шамахы, Гобустане, Алтыагаче, Гусаре, Гейчае и Лерике наблюдается туман. Видимость ограничена до 500 метров.

    Национальная служба гидрометеорологии Прогноз погоды Шахдаг (горная вершина)
    Daşkəsən, Kəlbəcər və Şahdağa qar yağıb - Faktiki hava
    Snowfall hits Dashkasan, Kalbajar and Shahdag – Latest weather update
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