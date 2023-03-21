В честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана будут высажены три млн деревьев

12:45

В текущем году в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева планируется высадить по стране три миллиона деревьев.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Службы развития лесов Вахид Фарзалиев.

Он напомнил, что ежегодно 21 марта отмечается как Международный день лесов, чтобы подчеркнуть их важность, способствовать охране и созданию новых лесонасаждений.

"Основными способами снизить воздействие глобальных климатических изменений является проведение массового озеленения и расширение территории лесов. С этой точки зрения в Азербайджане принимаются серьезные меры по восстановлению лесов, проводятся регулярные акции по высадке деревьев, поощряется расширение площадей зеленых насаждений", - отметил он.

В прошлом году и с начала этого года на 1 605 гектарах лесного фонда были выполнены посадочные и посевные работы, аналогичные работы продолжаются и в этом году.

"В этом году в ознаменование 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана планируется высадить три миллиона деревьев", - добавил В.Фарзалиев.