В ближайшие три дня ожидается сильный ветер

В некоторых регионах Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемой 27-30 августа ветреной погодой.

В некоторых регионах Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемой 27-30 августа ветреной погодой.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Нахчыване, Мингячевире, Самухе, Шамкире, Дашкесане, Гёйгёле, Сабирабаде, Ширване, Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Гобустане, Хызы, Сиязане, Шабране, Хачмазе будет дуть порывистый восточный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Ордубаде, Джульфе, Гёранбое, Нафталане, Гяндже скорость восточного ветра составит 20,8-28,4 м/с.