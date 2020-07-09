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В Беюк Шоре началась очистка загрязненных вод

В Беюк Шоре началась очистка загрязненных вод По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой начаты соответствующие работы
Экология
9 июля 2020 г. 18:17
В Беюк Шоре началась очистка загрязненных вод

По поручению первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой начаты соответствующие работы по устранению последствий в озере Беюк Шор, вызванных смешавшейся с химическими веществами водой после пожара, произошедшего несколько дней назад на фабрике красок Sobsan. 

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

"Работы по устранению загрязнения озера Беюк Шор взяты под контроль первого заместителя премьер-министра Ягуба Эйюбова. Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство экологии и природных ресурсов и правоохранительные органы расследуют причины произошедшего". 

И.Ибрагимова отметила, что в настоящее время МЧС, МЭПР и другие соответствующие структуры проводят работы по очистке образовавшегося на озере слоя загрязненной воды. Слой загрязнения собирается с помощью  техники и рабочей силы Каспийской бассейновой службы МЧС и транспортируется на полигон опасных отходов.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva tapşırdı, Böyük Şorda çirkab örtüyün təmizlənməsinə başlanıldı

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