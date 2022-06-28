О нас

В Баку завтра сохранится ветреная погода

В Баку завтра сохранится ветреная погода Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на среду, 29 июня.
Экология
28 июня 2022 г. 13:05
В Баку завтра сохранится ветреная погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на среду, 29 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 30-33° тепла. В Баку ночью - 22-24°, днем - 30-32° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 7-12°, днем - 18-23° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Güclü külək sabah da davam edəcək

Самое важное

Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
28 июня 2022 г. 11:56
Журналисты побывали на малой гидроэлектростанции Кяльбаджар-1
ФотоЖурналисты побывали на малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1"
28 июня 2022 г. 10:31
В Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
ФотоВ Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
27 июня 2022 г. 16:34
Заложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
ФотоЗаложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
27 июня 2022 г. 15:43
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
27 июня 2022 г. 12:50
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
27 июня 2022 г. 12:43
Азербайджанский лидер: Вдоль всей границы с Арменией устанавливаются новые посты
Азербайджанский лидер: Вдоль всей границы с Арменией устанавливаются новые посты
27 июня 2022 г. 12:05
Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане
Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане
27 июня 2022 г. 11:30
Верховный Главнокомандующий: Наши позиции на границе с Арменией будут и дальше укрепляться
Верховный Главнокомандующий: Наши позиции на границе с Арменией будут и дальше укрепляться
27 июня 2022 г. 11:13
Глава государства заложил фундамент санатория Истису в Кяльбаджаре
Глава государства заложил фундамент санатория "Истису" в Кяльбаджаре
27 июня 2022 г. 10:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi