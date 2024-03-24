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В Баку завтра ожидаются дожди, в ряде регионов выпадет снег

В Баку завтра ожидаются дожди, в ряде регионов выпадет снег В Баку и на Абшеронском полуострове 25 марта ожидаются кратковременные дожди.
Экология
24 марта 2024 г. 12:32
В Баку завтра ожидаются дожди, в ряде регионов выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 25 марта ожидаются кратковременные дожди.

Как передает Report, об этом говорится в информации Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии.

Согласно информации, утром в некоторых частях полуострова осадки будут интенсивными, прогнозируется северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем ​​- 7-9° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 до 752 мм рт.ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидается погода с осадками, в горных районах выпадет снег, кое-где пройдут сильные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем ​​8-13° тепла, в горах ночью от -3° до +2°, днем ​​2-7° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıya yağış, dağlıq rayonlara qar yağacaq

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