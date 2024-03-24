В Баку завтра ожидаются дожди, в ряде регионов выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 25 марта ожидаются кратковременные дожди.
Как передает
Согласно информации, утром в некоторых частях полуострова осадки будут интенсивными, прогнозируется северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 до 752 мм рт.ст. Относительная влажность составит 70-80%.
В регионах Азербайджана ожидается погода с осадками, в горных районах выпадет снег, кое-где пройдут сильные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 8-13° тепла, в горах ночью от -3° до +2°, днем 2-7° тепла.