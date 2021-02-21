В Баку выпадет снег, будет сильный ветер

С 23 февраля до вечера 25 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами осадки, снег и мокрый снег.

С 23 февраля до вечера 25 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами осадки, снег и мокрый снег.

Как передает Report, согласно предупреждению Национальной службы гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, временами – 23-28 м/с, 24 февраля в некоторых местах полуострова он усилится до 30 м/с.

24-25 февраля температура воздуха постепенно снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями, ожидается до 0-3 градуса мороза.

С вечера 23 февраля до утра 25 февраля, начиная с северных и восточных районов, а потом и на всей территории страны ожидаются осадки, мокрый снег и снег, которые будут интенсивными в основном в горных и предгорных районах.

Будет дуть западный ветер со скоростью до 18-23 м/с, в отдельных местах – до 28-32 м/с. Температура воздуха будет постепенно снижаться на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.