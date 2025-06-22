В Баку усилился ветер, в ряде районов зафиксированы осадки

В Азербайджане местами сохраняется дождливая и ветреная погода.

В Азербайджане местами сохраняется дождливая и ветреная погода.

Как передает Report, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков в Загатале составляет 26 мм, в Балакене - 10 мм, в Товузе - 9 мм, в Гядабейе 4, в Гахе (Сарыбаш), Шеки, Шахдаге, Дашкесане, Мингячевире, Шамкире, Хыналыге, Огузе, Гусаре, Гризе, Шабране, Гяндже, Шахбузе, Нахчыване - 3 мм.

Максимальная скорость западного ветра Баку и на Абшеронском полуострове достигает 22 м/с, в Джульфе - 20 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 31о тепла, в Нахчыванской АР - 35о, в равнинных районах - 36о, а в горных районах - до 21о тепла.

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана будут продолжаться до вечера 24 июня.