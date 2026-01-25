Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Баку температура воздуха опустится до одного градуса

    Экология
    • 25 января, 2026
    • 12:31
    В Баку температура воздуха опустится до одного градуса

    В Баку и на Абшеронском полуострове 26 января температура воздуха опустится до +1 °C.

    Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, в столице и на полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, однако ночью и вечером местами будет изморось, юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем 6-10° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность будет 70-80%.

    В регионах Азербайджана в целом осадки не ожидаются, однако вечером в некоторых восточных районах они не исключаются, в горных районах возможен снег. Местами будет туман, умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

    Температура воздуха ночью от -2° до +3°, днем 8-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

    Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах будет гололед.

    погода прогноз погоды национальная служба гидрометеорологии
    Bakıda hava çiskinli olacaq, bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    12:58
    Видео

    Спасатели МЧС помогли гражданам, застрявшим в автомобиле на обледенелой дороге в Физули

    Происшествия
    12:51

    В Баку задержали подозреваемую в краже драгоценностей на 29 тыс. манатов

    Происшествия
    12:46

    Грузинские пограничники приняли участие в учениях Phoenix Express в Тунисе

    В регионе
    12:31

    В Баку температура воздуха опустится до одного градуса

    Экология
    12:22

    Зеленский: Энергетика Украины стала основной мишенью для российских ударов

    Другие страны
    12:08

    При пожаре на юге Индии погибли не менее пяти человек

    Другие страны
    11:56

    В США более 230 тысяч домов остались без света из-за снежной бури

    Другие страны
    11:43

    В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине

    Другие страны
    11:29

    В Киеве после атаки РФ без тепла остаются более 1,6 тыс. домов

    Другие страны
    Лента новостей