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В Баку пройдут дожди, в регионах мокрый снег

В Баку пройдут дожди, в регионах мокрый снег В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 14 марта.
Экология
13 марта 2022 г. 12:25
В Баку пройдут дожди, в регионах мокрый снег

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 14 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода. Ночью и утром местами возможны дожди. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью 2-4 градуса, днем ​​5-7 градусов тепла, в Баку ночью 2-4 градуса, днем ​​5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80 %.

В районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами мокрый снег и снег. Местами осадки будут интенсивными. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью от 1 мороза до 3 градуса тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 8-13 градусов мороза, днем 3-8 градусов мороза.

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Версия на азербайджанском языке Bakıya yağış, rayonlara sulu qar və qar yağacaq

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