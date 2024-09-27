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В Баку проходит панельная дискуссия послов скандинавских стран в рамках Nordic Talks

В Баку проходит панельная дискуссия послов скандинавских стран в рамках Nordic Talks В Баку в рамках инициативы "зеленой модели" развития стран Северной Европы (NORDIC TALKS: Nordic Green Model) проходит панельная дискуссия с участием послов скандинавских стран.
Экология
27 сентября 2024 г. 19:43

В Баку в рамках инициативы "зеленой модели" развития стран Северной Европы (NORDIC TALKS: Nordic Green Model) проходит панельная дискуссия с участием послов скандинавских стран.

Как передает Report, дискуссии посвящены обсуждению опыта скандинавских стран по переходу на возобновляемые источники энергии и поиску решений проблемы изменения климата.

В мероприятии принимают участие посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон, посол Финляндии в Азербайджане и других странах Южного Кавказа Кирсти Наринен, посол Дании в Турции и Азербайджане Оле Тофт, а также специальный представитель по зеленому переходу министерства иностранных дел Норвегии Пер Странд Шоста.

В панельной дискуссии примут участие представители государственных органов, гражданского общества и средств массовой информации.

После обсуждений послы ответят на вопросы участников.

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