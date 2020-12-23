В Баку пойдет мокрый снег

Будет дуть временами усиливающийся в течение дня северо-западный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами будут идти дожди, местами интенсивные, ближе к вечеру в окрестностях города осадки перейдут в мокрый снег. Будет дуть временами усиливающийся в течение дня северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 24 декабря температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

24 декабря в районах Азербайджана ожидается дождливая погода, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный. Ночью и утром туман, будет дуть временами усиливающийся западный ветер

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 0-4 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 декабря на Абшеронском полуострове ожидается преобладание дождливой погоды на фоне временами усиливающегося северного ветра – хазри, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.