В Баку пойдет мокрый снег

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается холодная погода, будет идти дождь и мокрый снег, который постепенно прекратится к ночи. Будет преобладать сильный северо-западный ветер. Об этом сообщает Report cо ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью и утром составит +3 градуса, к вечеру- снизится до 0.

Атмосферное давление снизится с 780 мм рт.ст. до 765 мм рт.ст, относительная влажность воздуха составит 85-95 процентов.

В регионах Азербайджана пройдет мокрый снег, в горных и предгорных районах - снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха в районах ночью составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла, ночью в горах 5-10, днем - 0-5 градусов мороза.