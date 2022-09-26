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В Баку побит температурный рекорд 10-летней давности

В Баку побит температурный рекорд 10-летней давности В Баку побит температурный рекорд 10-летней давности.
Экология
26 сентября 2022 г. 17:30
В Баку побит температурный рекорд 10-летней давности

В Баку побит температурный рекорд 10-летней давности.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в этом году самая высокая температура в третьей декаде сентября была зафиксирована 23 сентября, когда в Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогрелся до 37 градусов тепла, что на 6 градусов выше климатической нормы: "По многолетним метеорологическим данным, до сих пор в конце сентября не было зафиксировано таких высоких температур. Тем самым обновился суточный рекорд 2012 года (29,6 градуса)".

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Версия на английском языке Baku sees high temperature record of 10 years ago
Версия на азербайджанском языке Bakıda 10 il əvvəlki yüksək temperatur rekordu yenilənib

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