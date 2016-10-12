В Баку ожидаются интенсивные дожди- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами возможны осадки.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 октября в отдельных частях столицы и полуострова возможны интенсивные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-14°С, днем 16-20°С, в Баку ночью будет 12-14°С, днем 17-19°С.

Атмосферное давление увеличится с 759 до 762 мм рт. ст. Относительная влажность составит 85-95%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются грозы и дожди, местами интенсивные. Возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-15°С, днем - 18-23°С. В горах ночью 4-9°С, днем - 11-16°С.

Согласно предупреждению, 12-13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются осадки, местами интенсивные.