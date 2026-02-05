В Баку ожидается дождливая погода

6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможны слабый туман и морось, вечером ожидается дождь. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1–3, днем 6–9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность - 75–85%.

В регионах Азербайджана осадков в основном не ожидается, местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью - 1–6, днем - 7–10 градусов тепла, в горных районах ночью - 3–8 градусов мороза, днем - 1–6 градусов тепла.

Ночью и утром в отдельных горных районах возможно обледенение дорог.