    В Баку ожидается дождливая погода

    Экология
    • 05 февраля, 2026
    • 13:27
    В Баку ожидается дождливая погода

    6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможны слабый туман и морось, вечером ожидается дождь. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1–3, днем 6–9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность - 75–85%.

    В регионах Азербайджана осадков в основном не ожидается, местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

    Температура воздуха ночью - 1–6, днем - 7–10 градусов тепла, в горных районах ночью - 3–8 градусов мороза, днем - 1–6 градусов тепла.

    Ночью и утром в отдельных горных районах возможно обледенение дорог.

