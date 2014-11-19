Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ 20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ветер северо-восточный.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 7-10, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 769 мм рт. ст. относительная влажность - 85-95%.

В некоторых районах Азербайджана завтра ночью и утром ожидается туман, моросящий дождь, в северных и восточных районах вероятны небольшие осадки. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 11-16, в горах ночью от 0 до 5 градусов тепла, местами 3 градуса мороза, днем 4-9 градусов тепла.