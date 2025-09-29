В Баку и регионах не исключаются осадки

30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых частях полуострова не исключаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-17, днем - 18-22 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых регионах временами ожидаются дожди, не исключаются грозы, град и туман. В отдельных местах осадки будут интенсивными. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 18-23, в горах ночью 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.