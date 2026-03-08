Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Баку и на Абшероне пройдут дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    • 08 марта, 2026
    • 12:34
    В Баку и на Абшероне пройдут дожди, в регионах выпадет снег

    В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидаются осадки.

    Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, в столице и на полуострове прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана также ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивного характера, в горных и предгорных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся, кое-где периодически будет туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорье до 12-17°, днем 0-5° мороза.

    Прогноз погоды снег осадки
    Bakı və Abşeron yarımadasına yağış, bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ
    Ты - Король

    Последние новости

    13:18

    Нариман Ахундзаде отправился в США, где присоединится к команде Columbus Crew

    Футбол
    13:16

    Спикер Сената Пакистана выразил беспокойство в связи с атаками иранских БПЛА на Азербайджан

    Милли Меджлис
    13:08

    Красный Полумесяц: В Иране из-за ударов повреждены более 9,6 тыс. гражданских объектов

    В регионе
    12:57
    Фото

    С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы 1 873 человека

    Внутренняя политика
    12:44

    При ударе Израиля по жилому дому в Ливане погибли почти 20 человек

    Другие страны
    12:34

    В Баку и на Абшероне пройдут дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    12:30

    В Тегеране на фоне американо-израильских авиаударов наблюдается дефицит топлива

    В регионе
    12:24

    Полиция: Посольство США в Норвегии незначительно повреждено из-за взрыва

    Другие страны
    12:17

    Генсек ООН: Гендерное равенство - одна из движущих сил устойчивого развития

    Другие страны
    Лента новостей