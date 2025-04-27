В Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, в высокогорье пойдет снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами осадки.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В ночь с 27 на 28 апреля и вечером местами прогнозируются кратковременные дожди. Ожидается порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14° тепла, днем - 14-17 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт.ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана ожидается переменчивая погода с осадками и грозами. Местами пойдут ливни, выпадет град, в высокогорных районах ожидается снег, а также туман. Умеренный западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью оставит 10-14° тепла, днем - 15-20° тепла, в горах ночью - 5-7° тепла, днем- 7-9 ° тепла.