В Баку будет дождливо, сильный ветер

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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов республики, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, во второй половине дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный порывистый.

Ночью температура воздуха составит 17-19, днем 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

На пляжах Абшерона будет преобладать порывистый северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) составит 23-24, на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана 8 сентября ожидаются грозы и временами дожди, ночью и утром местами интенсивные, есть вероятность града. Утром местами будет туман. Ветер западный порывистый.

Ночью температура воздуха составит 15-19, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 7-11, днем 12-17 градусов тепла.