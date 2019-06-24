В Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 25 июня осадков в основном не ожидается.

Ветер северо-западный, временами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем 31-36, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность - ночью 60-70%, днём - 45-55%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла. На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный ветер временами усилится. Температура морской воды составит 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные осадки, есть вероятность града. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 21-26 градусов тепла, днём - 35-40 градусов тепла, в горах ночью 15-20 градусов тепла, днём 23-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25-26 июня на Абшеронском полуострове ожидаются неблагоприятные для метеочувствительных людей температурные условия, однако преобладание умеренного северного ветра является положительным фактором.