В Азербайджане высота снежного покрова достигла 36 см

Обнародована наблюдаемая в Азербайджане фактическая погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с вечера 7 февраля в результате проникновения на территорию страны холодных арктических воздушных масс с северо-запада, со стороны Средиземного моря и Турции, наблюдалось резкое изменение погоды, температура воздуха понизилась на 18 градусов по сравнению с минувшим днем.

Если вчера дневная температура воздуха в столице повысилась до 22-25 градусов тепла (за весь период метеонаблюдений в 2002 году было 23 градуса), то сегодня утром зафиксировано всего 7 градусов тепла.

По данным на 12.00 8 февраля в Халтане, Хыналыге, Гырызе, Сарыбаше (Гах), Агдере (Ордубад), Гедабеке, Дашкесане выпало 1-6 мм снега, высота снежного покрова составила от 2 до 36 сантиметров.