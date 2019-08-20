В Азербайджане температура воздуха прогреется до 42 градусов

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 21 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северный ветер днем сменится юго-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, что в пределах нормы. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 30-40%.

На пляжах Абшерона северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах слабый туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в некоторых местах 42 градуса тепла, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, 21 августа в Баку и на Абшеронском полуострове жаркий температурный дискомфорт днем на фоне преобладания слабого ветра может быть неблагоприятным для метеочувствительных людей.